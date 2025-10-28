Abdourahmane Diouf perturbe «l’aile dure» de Pastef…l’apaisement qui dérange

La réconciliation nationale lancé par le ministre de l’Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, lors de son passage dans l’émission En Vérité sur la RSI, a déclenché une vague de réactions virulentes sur la scène politique et sociale sénégalaise. En saluant la posture d’unité du Président Bassirou Diomaye Faye, qu’il a décrit comme le président de tous les Sénégalais, et en plaidant pour la fin des divisions, le leader du parti Awalé a involontairement ouvert une brèche dans le camp présidentiel et au-delà. Il est sous le feu critique de l’aile dure du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF).

Le cœur de la controverse réside dans l’appel du ministre à « savoir pardonner » et sa mise en garde contre une potentielle « justice des vainqueurs ». Pour Abdourahmane Diouf, la justice, bien qu’importante, ne doit pas être utilisée pour « éliminer un Sénégalais au profit d’un autre ». Cette nuance, destinée à encourager l’apaisement, a été perçue par certains acteurs majeurs comme un discours menaçant l’exigence de justice pour les événements tragiques survenus entre 2021 et 2024.

La réaction la plus cinglante est sans doute venue du maire de Dakar, figure influente du parti au pouvoir. Dans une publication au vitriol, Abass Fall a violemment répliqué au ministre, le qualifiant de « monsieur » qui doutait hier de la candidature du président Bassirou Diomaye Faye et accusait violemment le PASTEF. Le maire fustige un discours qu’il juge « discourtois et inintelligent », y voyant la confirmation de ses réserves antérieures et une tentative de saper l’unité du parti en mettant en doute la capacité d’être juste de la ministre de la Justice. Il conclut par une mise en garde ironique : « Vous dansez plus vite que la musique… faites attention à vos tibias ».

Toussaint Manga a réagi en soulignant la nuance entre justice, vengeance et impunité, insistant sur le fait que la justice véritable est la condition première d’une réconciliation sincère. De son côté, Mor Talla Guèye (Nit Doff), président du Conseil d’administration du FDCU, s’est joint aux critiques, accusant directement le ministre d’avoir un agenda caché visant à « briser le travail accompli par Pastef » et d’appeler l’opposition à isoler le PASTEF. Cette convergence de critiques émanant d’un maire, d’un directeur général, et d’un Président de Conseil d’administration (PCA) montre l’ampleur du malaise provoqué par les déclarations du ministre.

L’appel à la réconciliation a également suscité la méfiance de la société civile. Seydi Gassama, le directeur exécutif d’Amnesty International Sénégal, a mis en garde contre une réconciliation qui ferait l’impasse sur la vérité et les réparations pour les victimes. Selon lui, « La réconciliation sans justice et réparations est une réconciliation entre politiciens pour le partage du gâteau et le pillage des ressources du pays ». Pour le défenseur des droits humains, c’est seulement lorsque justice aura été rendue que les victimes pourront pardonner.

Les réactions en chaîne confirment que la sortie du Dr Abdourahmane Diouf lui coûte cher sur le plan politique. En tant qu’allié externe du PASTEF, son message, bien qu’orienté vers l’apaisement national, est interprété par les figures du camp au pouvoir comme une ingratitude et une tentative de déstabilisation de l’agenda politique. Il est d’ailleurs reproché au ministre d’avoir bénéficié des privilèges du pouvoir grâce au combat du PASTEF.

La conséquence immédiate de cette levée de bouclier est une fragilisation notable de la position d’Abdourahmane Diouf au sein de la coalition gouvernementale. Bien que le poste de ministre soit à la discrétion du Président de la République, une attaque aussi frontale et coordonnée émanant de cadres importants du parti au pouvoir ne peut être ignorée. Une telle pression politique pourrait hypothéquer son maintien dans le prochain remaniement ministériel.

Cette polémique met en lumière la fracture idéologique qui traverse la nouvelle majorité, notamment sur l’articulation entre l’exigence de justice pour les victimes des troubles passés et l’impératif de réconciliation nationale pour le développement futur. Abdourahmane Diouf a invité le Chef de l’État à « ne pas cautionner une justice des vainqueurs », soulevant un débat crucial sur les modalités d’une sortie de crise politique et sociale durable.

Le Président Bassirou Diomaye Faye se retrouve désormais au centre d’une tension politique interne qu’il doit arbitrer. Il devra décider s’il maintient sa posture d’ouverture et d’unité, quitte à irriter une frange de sa base qui réclame une justice implacable, ou s’il cède à la pression de ses partisans en sanctionnant la voix dissidente du ministre. L’issue de cette crise définira la véritable portée de son appel à être le « président de tous les Sénégalais ».

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn