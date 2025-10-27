Me Diaraf Sow tire sur le ministre Abdourahmane Diouf

Dans une déclaration rendue publique ce lundi, le président national de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente (Joowléene), Me Diaraf Sow, a vivement critiqué les propos du ministre de l’Environnement, Dr Abdourahmane Diouf, qu’il juge « déloyaux » envers le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Le ministre Diouf avait récemment déclaré que « le Président de la République doit prendre ses responsabilités », une sortie qui continue de susciter des réactions au sein de la classe politique.

Selon Me Sow, ces propos traduisent « une attitude d’hypocrisie et d’opportunisme politique » de la part d’un membre du gouvernement qui, dit-il, « doit son ascension à la confiance du président ». Il estime qu’un ministre ayant bénéficié du soutien du chef de l’État « ne devrait pas se permettre de remettre publiquement en cause son autorité ».

Le leader de Joowléene va plus loin, accusant le ministre Diouf de « chercher à se repositionner politiquement » et de vouloir « semer la discorde entre le président et le Premier ministre Ousmane Sonko ». Pour Me Sow, cette posture viserait à « fragiliser le tandem président-premier ministre afin de se donner une visibilité politique ».

« Politiquement, il ne pèse pas lourd. Il n’a pas de base solide et mise sur le coup médiatique pour exister », a déclaré Me Sow, ajoutant que cette stratégie pourrait « se retourner contre lui ».

L’avocat et homme politique a également tenu à saluer « la loyauté et la solidarité exemplaires » entre le président Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko, qu’il décrit comme « les deux faces d’une même médaille travaillant ensemble pour le bien du Sénégal ».

En conclusion, Me Diaraf Sow invite le ministre Abdourahmane Diouf à « assumer ses responsabilités » et à « tirer les conséquences de ses prises de position », estimant qu’« un ministre qui ne peut servir loyalement le président et son Premier ministre n’a plus sa place au gouvernement ».