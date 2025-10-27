La Coalition Sopi Sénégal tire la sonnette d’alarme sur la situation économique et sociale

La Coalition Sopi Sénégal s’est réunie ce week-end à Dakar sous la présidence de son coordonnateur, le député Tafsir Thioye, pour examiner la situation politique, économique et sociale du pays. À l’issue de cette rencontre, un communiqué a été publié, dressant un constat préoccupant sur l’état actuel du Sénégal et formulant plusieurs recommandations.

La coalition estime que les Sénégalais traversent « les moments les plus difficiles de ces deux dernières décennies », marqués par la cherté de la vie et une crise économique et financière persistante. Le communiqué dénonce notamment la hausse du coût de l’électricité, l’augmentation des factures d’eau, la multiplication des taxes depuis les dernières réformes fiscales et la flambée continue des prix des denrées de première nécessité. Selon la coalition, ces facteurs pourraient « faire basculer de nombreux ménages dans la pauvreté ou la précarité ».

Elle exprime également ses inquiétudes quant à la baisse des prévisions de croissance pour l’année 2026, malgré l’entrée en production des hydrocarbures. « La faiblesse de la croissance hors hydrocarbures et le poids du service de la dette laissent présager des lendemains encore plus difficiles », avertit le texte. Face à cette situation, la coalition invite les autorités à « se concentrer sur les véritables problèmes des Sénégalais et à leur apporter des solutions concrètes ».

Sur le plan politico-judiciaire, la Coalition Sopi Sénégal rappelle que la liberté d’expression et d’opinion, garanties par la Constitution, doivent être scrupuleusement protégées. Elle interpelle le président de la République et les autorités judiciaires sur leur devoir de garantir ces libertés, tout en exhortant le pouvoir en place à respecter ses engagements en matière de démocratie et de justice.

Sur le plan social, la coalition s’est dite préoccupée par la tenue prochaine de rassemblements politiques dans un contexte marqué par la résurgence d’une épidémie ayant déjà fait plus de 300 cas et 28 décès. Tout en reconnaissant le droit de manifester, elle appelle les organisateurs à « surseoir à leurs rassemblements jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore ». La coalition encourage par ailleurs le personnel médical à « redoubler d’efforts » pour contenir la maladie et invite les autorités administratives à interdire les grands rassemblements susceptibles d’aggraver la propagation du virus.

Sur le plan sécuritaire, la coalition a salué le travail des forces de défense et de sécurité, les exhortant à rester vigilantes pour garantir la protection des personnes et des biens sur tout le territoire, ainsi qu’à renforcer la surveillance aux frontières.

Enfin, la Coalition Sopi Sénégal s’est félicitée du travail accompli par ses membres, notamment par son député à l’Assemblée nationale, et a réaffirmé son engagement à poursuivre la massification de ses bases à travers le pays et au sein de la diaspora. Elle prévoit de reprendre ses tournées politiques dès que la situation sanitaire le permettra.