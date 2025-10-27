Contribution

Riposte à la fièvre de la Vallée du Rift : Mutatis Mutandis (Par Baba Gallé Diallo)

Baba Gallé Diallo
RIPOSTE  A LA FIEVRE DE LA VALLEE DU RIFT: MUTATIS MUTANDIS

La fièvre de la vallée du rift  est apparue à Dakar dans un contexte, économiquement difficile, socialement agité et politiquement divisé. Les autorités sanitaires, à juste raison, rassurent.  Car,  le Sénégal est doté de bonnes infrastructures de bases et de personnels de santé qualifiés.  En effet, l’ensemble du territoire national, est émaillé de postes de santé, de centres de santé et d’hôpital. . Aussi, sans ambages,  faut ’-il le préciser ; on a un  système de santé  éprouvé et sans aucun doute résilient.  Il a vaincu plusieurs flambées épidémiques de cholera  depuis1971.

 Et en 2014, il a fait face avec un succès retentissant au choc terrible et inédit de la  maladie à virus Ebola. En 2019, il  a endigué avec succès .la maladie du Covid 19.

L’épidémie  de La fièvre de la vallée du rift dont la riposte, en cours, est articulée, autour de cinq axes : la prise en charge des cas, la vaccination du batail la lutte anti-vectorielle, la distribution de moustiquaires imprégnés, la communication et l’engagement communautaire.

Nous sommes  en fin d’année 2025, donc en fin d’année budgétaire Alors que la riposte  demande des ressources importantes, qu’il faut trouver hic et nunc car, l’épidémie se propage dans le pays et le nombre de mort augmente. C’est une course pour la vie et contre l’épidémie et la mort. 

Les épidémies se succèdent mais ne se ressemblent pas ; mais chaque épidémie qui passe est une leçon apprise pour la  suivante. Je constate, non sans regrets, que, dans la riposte à la fièvre de la vallée du rift ; l’absence de quelques facteurs qui ont été, pourtant,  déterminants dans la riposte à la maladie   a virus  Ebola  comme à la riposte  à la maladie du covid19 :

1-Engagement du chef de l’Etat ;

 2-Appel à la mobilisation du chef de l’Etat ;

3-Allocation de ressources spécifiques à la lutte contre l’épidémie. ;

4-ledearship affirmé du ministère en charge de la santé publique.

 La bonne volonté, l’engagement, la perspicacité et l’ingéniosité du ministre de la santé ne suffisent pas, pour endiguer l’épidémie de la fièvre de la vallée du rift. La riposte contre une épidémie demande des ressources financières qui manquent le plus souvent  à l’autorité sanitaire. Car, à ma connaissance, il n’y a pas de budget prédisposé pour lutter contre les épidémies au Sénégal. Ainsi, lorsque surgit, une épidémie, les premiers, financièrement, à intervenir, ce sont les partenaires techniques et financiers  à savoir l’OMS et l’Unicef.  C’est pourquoi, dans ce contexte, de rareté des ressources due aux difficultés que traverse notre pays, l’appui extra budgétaire de l’Etat est plus que nécessaire du fait du contexte de fin d’année budgétaire et  de l’obstacle lié aux  règles de comptabilité publique et de budget.

 Ce me semble, si la maladie continue à se répandre a cette vitesse, le pays tout entier,  sera  touché. Et le nombre de décès  va conséquemment grimper, entrainant de facto,   dans son sillage, des interrogations voire la panique et le désengagement communautaire.

Au jour d’hui, le  déficit de communication est pointé du doigt, à tort ou à raison par la presse au moment où, la maladie  se propage et les décès augmentent Le dernier bilan fait état de 21morts c’est déjà beaucoup, malgré les interventions des différents acteurs sur le terrain.  

En effet,  ce qu’il faut savoir : le ministère  en charge de la santé  publique est suffisamment pourvu  de dispositifs de communication et  de personnels  techniques  compétents pour satisfaire ses besoins en supports de  communication. Parmi les dispositifs rattachés, on peut citer : 

Le  Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIP) : il est  chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique nationale en, matière de prévention et de promotion de la santé.   Le SNEIPS est composé de plusieurs  bureaux dont le bureau audiovisuel,  disposant de matériels,   et de personnels techniques, capables, de concevoir, et, de fabriquer, tous les genres de supports de communication (bande annonce, spot, publi-reportage, documentaire) ;  assurant ainsi, son autonomie.  Aussi, il y a le centre d’écoute, de conseil et d’orientation ( numéro vert) qui est une source d’informations importantes pour fonder les orientations stratégiques de la communication de masse.

La Cellule de communication : elle  a pour mission d’informer et de communiquer sur toutes les questions qui concernent le ministère en charge de la santé.

La Direction de la prévention avec une dimension communication très importante.  Elle a  pour mission : la préparation et le suivi de la mise en œuvre de la politique de prévention sanitaire et d’immunisation. Elle assure la surveillance épidémiologique et la  riposte vaccinale.

Le Centre des opérations d’urgence sanitaires(COUS) avec une dimension communication très importante. Il  a pour mission : de définir les mesures  à mettre en œuvre selon les situations d’urgence sanitaires, de coordonner l’action des  différents acteurs impliqués dans la riposte aux urgences sanitaires, de superviser les opérations de terrain et d’assurer la liaison entre les acteurs de la réponse d’urgence et le ministère en charge de la santé.

 , Aussi, l’organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF es qualité partenaires techniques et financiers  à   travers leur service de communication respectif,  appuient et dans la formation et dans l’élaboration de plan de communication le ministère.

Au total, ce que je crois : mutatis mutandis : pour endiguer l’épidémie de la vallée du rift, les conditions ci-après jusqu’aujour d’hui, absentes, de la stratégie de riposte ; doivent préalablement  être  réunies :

1-engagement affiché du chef de l’Etat et du premier ministre ;

2-appel  à la mobilisation du chef de l’Etat ;

3–allocation de ressources spécifiques à la riposte ; 

4-mobilisation des partenaires public et privé nationaux pour obtenir, si nécessaire des ressources additionnelles ;

5- affirmation- du  leadership du ministère de la santé et de l’hygiène publique. 

La riposte à la fièvre de la vallée du rift ‘n’est uniquement pas une affaire des médecins, c’est une affaire, qui, nous concerne tous.

 

Mutatis mutandis

Vive le Sénégal !

Vive la république !

Par Baba Gallé Diallo

