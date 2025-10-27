Riposte à la fièvre de la Vallée du Rift : Mutatis Mutandis (Par Baba Gallé Diallo)

La fièvre de la vallée du rift est apparue à Dakar dans un contexte, économiquement difficile, socialement agité et politiquement divisé. Les autorités sanitaires, à juste raison, rassurent. Car, le Sénégal est doté de bonnes infrastructures de bases et de personnels de santé qualifiés. En effet, l’ensemble du territoire national, est émaillé de postes de santé, de centres de santé et d’hôpital. . Aussi, sans ambages, faut ’-il le préciser ; on a un système de santé éprouvé et sans aucun doute résilient. Il a vaincu plusieurs flambées épidémiques de cholera depuis1971.

Et en 2014, il a fait face avec un succès retentissant au choc terrible et inédit de la maladie à virus Ebola. En 2019, il a endigué avec succès .la maladie du Covid 19.

L’épidémie de La fièvre de la vallée du rift dont la riposte, en cours, est articulée, autour de cinq axes : la prise en charge des cas, la vaccination du batail la lutte anti-vectorielle, la distribution de moustiquaires imprégnés, la communication et l’engagement communautaire.

Nous sommes en fin d’année 2025, donc en fin d’année budgétaire Alors que la riposte demande des ressources importantes, qu’il faut trouver hic et nunc car, l’épidémie se propage dans le pays et le nombre de mort augmente. C’est une course pour la vie et contre l’épidémie et la mort.

Les épidémies se succèdent mais ne se ressemblent pas ; mais chaque épidémie qui passe est une leçon apprise pour la suivante. Je constate, non sans regrets, que, dans la riposte à la fièvre de la vallée du rift ; l’absence de quelques facteurs qui ont été, pourtant, déterminants dans la riposte à la maladie a virus Ebola comme à la riposte à la maladie du covid19 :

1-Engagement du chef de l’Etat ;

2-Appel à la mobilisation du chef de l’Etat ;

3-Allocation de ressources spécifiques à la lutte contre l’épidémie. ;

4-ledearship affirmé du ministère en charge de la santé publique.

La bonne volonté, l’engagement, la perspicacité et l’ingéniosité du ministre de la santé ne suffisent pas, pour endiguer l’épidémie de la fièvre de la vallée du rift. La riposte contre une épidémie demande des ressources financières qui manquent le plus souvent à l’autorité sanitaire. Car, à ma connaissance, il n’y a pas de budget prédisposé pour lutter contre les épidémies au Sénégal. Ainsi, lorsque surgit, une épidémie, les premiers, financièrement, à intervenir, ce sont les partenaires techniques et financiers à savoir l’OMS et l’Unicef. C’est pourquoi, dans ce contexte, de rareté des ressources due aux difficultés que traverse notre pays, l’appui extra budgétaire de l’Etat est plus que nécessaire du fait du contexte de fin d’année budgétaire et de l’obstacle lié aux règles de comptabilité publique et de budget.

Ce me semble, si la maladie continue à se répandre a cette vitesse, le pays tout entier, sera touché. Et le nombre de décès va conséquemment grimper, entrainant de facto, dans son sillage, des interrogations voire la panique et le désengagement communautaire.

Au jour d’hui, le déficit de communication est pointé du doigt, à tort ou à raison par la presse au moment où, la maladie se propage et les décès augmentent Le dernier bilan fait état de 21morts c’est déjà beaucoup, malgré les interventions des différents acteurs sur le terrain.

En effet, ce qu’il faut savoir : le ministère en charge de la santé publique est suffisamment pourvu de dispositifs de communication et de personnels techniques compétents pour satisfaire ses besoins en supports de communication. Parmi les dispositifs rattachés, on peut citer :

Le Service national de l’éducation et de l’information pour la santé (SNEIP) : il est chargé de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’évaluation de la politique nationale en, matière de prévention et de promotion de la santé. Le SNEIPS est composé de plusieurs bureaux dont le bureau audiovisuel, disposant de matériels, et de personnels techniques, capables, de concevoir, et, de fabriquer, tous les genres de supports de communication (bande annonce, spot, publi-reportage, documentaire) ; assurant ainsi, son autonomie. Aussi, il y a le centre d’écoute, de conseil et d’orientation ( numéro vert) qui est une source d’informations importantes pour fonder les orientations stratégiques de la communication de masse.

La Cellule de communication : elle a pour mission d’informer et de communiquer sur toutes les questions qui concernent le ministère en charge de la santé.

La Direction de la prévention avec une dimension communication très importante. Elle a pour mission : la préparation et le suivi de la mise en œuvre de la politique de prévention sanitaire et d’immunisation. Elle assure la surveillance épidémiologique et la riposte vaccinale.

Le Centre des opérations d’urgence sanitaires(COUS) avec une dimension communication très importante. Il a pour mission : de définir les mesures à mettre en œuvre selon les situations d’urgence sanitaires, de coordonner l’action des différents acteurs impliqués dans la riposte aux urgences sanitaires, de superviser les opérations de terrain et d’assurer la liaison entre les acteurs de la réponse d’urgence et le ministère en charge de la santé.

, Aussi, l’organisation mondiale de la santé (OMS) et l’UNICEF es qualité partenaires techniques et financiers à travers leur service de communication respectif, appuient et dans la formation et dans l’élaboration de plan de communication le ministère.

Au total, ce que je crois : mutatis mutandis : pour endiguer l’épidémie de la vallée du rift, les conditions ci-après jusqu’aujour d’hui, absentes, de la stratégie de riposte ; doivent préalablement être réunies :

1-engagement affiché du chef de l’Etat et du premier ministre ;

2-appel à la mobilisation du chef de l’Etat ;

3–allocation de ressources spécifiques à la riposte ;

4-mobilisation des partenaires public et privé nationaux pour obtenir, si nécessaire des ressources additionnelles ;

5- affirmation- du leadership du ministère de la santé et de l’hygiène publique.

La riposte à la fièvre de la vallée du rift ‘n’est uniquement pas une affaire des médecins, c’est une affaire, qui, nous concerne tous.

Par Baba Gallé Diallo