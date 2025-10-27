Audition au fond : Ce que Badara Gadiaga a dit au juge

Le chroniqueur de la TFM, Badara Gadiaga, en détention préventive depuis le 14 juillet 2025, a comparu ce lundi 27 octobre pour sa deuxième audition au fond devant le juge d’instruction du premier cabinet du tribunal de Dakar.

M. Gadiaga est inculpé pour une série de chefs d’accusation, notamment : discours contraires aux bonnes mœurs, diffusion de fausses nouvelles, offense à une personne exerçant tout ou partie des prérogatives du président de la République, ainsi que pour violation des articles 80 alinéa 2, 254, 255 et 257 du Code pénal (ce dernier portant sur la réception de subsides en vue de propagande compromettant la sécurité publique).

L’arrestation du chroniqueur faisait suite à une instruction du procureur de la République, consécutive à une vive polémique avec Amadou Ba (alors député du Parti Pastef) lors de l’émission « Jakarlo Bi » diffusée le 4 juillet 2025 sur la TFM.

Selon des sources proches du dossier, Badara Gadiaga a formellement contesté les faits reprochés.

Concernant le délit d’offense, il a affirmé devant le juge : « Amadou Ba m’a attaqué sur un point de vue politique, j’ai répliqué politiquement. » Quant à l’accusation de discours contraire aux bonnes mœurs, il a expliqué avoir seulement utilisé le mot wolof « Yakatane », tout en faisant un renvoi à l’affaire Adji Sarr, maintenant n’avoir « rien dit de nouveau ».

Interrogé sur la société GSIE et d’éventuels financements (nationaux ou étrangers), Badara Gadiaga a nié être le propriétaire de la société et avoir reçu des financements. Il a cependant reconnu disposer de deux comptes bancaires, précisant y être débiteur.

Les réquisitions ordonnées par le doyen des juges pour vérifier le lien entre le chroniqueur et la société GSIE ont finalement confirmé l’absence de tout lien, le directeur général de la plateforme ayant d’ailleurs été auditionné par le magistrat instructeur.

L’équipe de défense, composée de Me Djiby Diallo, Me Malick Fall, Me Alioune Badara Fall, Me Abou Allassane Diallo et d’autres avocats, prévoit de déposer une demande de mise en liberté provisoire dans les prochaines heures.

Source : Seneweb