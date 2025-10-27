Côte d’Ivoire : ADO réélu pour un 4e mandat avec 89,77% des voix

Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara (ADO) a été réélu pour un quatrième mandat sur le score écrasant de 89,77% au premier tour, dans un scrutin privé des deux principales figures de l’opposition, selon les résultats provisoires proclamés lundi par la Commission électorale indépendante (CEI).

Derrière Alassane Ouattara, « déclaré provisoirement élu », l’entrepreneur Jean-Louis Billon est deuxième avec 3,09% des voix, a détaillé le président de la CEI, Ibrahime Kuibiert Coulibaly, qui a annoncé un taux de participation de 50,10%.