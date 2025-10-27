Nit Doff : « Abdourahmane Diouf et Pape Djibril Fall rabaissent nos morts »

Mor Talla Guèye (plus connu sous le nom de Nit Doff) se joint aussi à la salve de critiques qui s’abat sur le ministre de l’Environnement, Abdourahmane Diouf, après ses propos tenus à l’émission « En vérité » sur RSI. Le président du Conseil d’administration du Fonds de développement des cultures urbaines (FDCU) accuse Abdourahmane Diouf d’avoir un agenda caché pour briser le travail accompli par Pastef.

« Nous resterons intransigeants pour préserver ce pour quoi nous avons tout sacrifié. Pas de concession, pas d’hésitation : ceux qui cherchent à nous affaiblir devront mesurer notre détermination. La sortie d’Abdourahmane Diouf n’est qu’un premier acte, ils ont leur plan et nous connaissons tous de quoi il s’agit (…) En parlant de réconciliation, de prise de responsabilité et de faire bloc, Abdourahmane Diouf fait un appel à l’opposition et aux éternels haineux à isoler Pros et le Pastef, faisant sous-entendre qu’ils constituent un obstacle pour la paix et l’union des Sénégalais », écrit-il sur Facebook.

Dans sa publication reprise par Seneweb, Nit Doff a aussi attaqué l’opposant et parlementaire Pape Djibril Fall. « Abdourahmane Diouf et Pape Djibril Fall rabaissent nos morts et réduisent notre histoire à néant (…). Notre réponse doit toujours être ferme, organisée et d’une telle clarté qu’elle dissuadera les imposteurs. Ne laissons pas leur haine d’hier se déguiser en faux amour d’aujourd’hui. Exposons leurs plans et stratégies pour nous briser avant qu’il ne soit trop tard », a ajouté Mor Talla Guèye.

Le rappeur pense que les propos d’Abdourahmane Diouf sont vicieux et calculés pour mettre l’accent sur « une tension qui n’existe pas » au plus haut sommet de l’État.