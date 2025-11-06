Arrestation de Pape Malick Ndour : Ce qu’on lui reproche

Sous le coup d’une délégation judiciaire, Pape Malick Ndour a été cueilli ce jeudi par des éléments de la Division des Investigations Criminelles (DIC).

Selon des sources de Seneweb, le coordonnateur des cadres de l’Alliance Pour la République (APR) est actuellement entendu par les enquêteurs sur sa gestion au Programme des Domaines Agricoles Communautaires (Prodac).

Il risque d’être placé en détention à l’issue de son audition en cours (15h34).