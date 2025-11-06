L’UMS dénonce les attaques contre un membre de la Cour des Comptes

L’Union des Magistrats Sénégalais (UMS) a réagi, ce mercredi 5 novembre 2025, à une publication diffusée sur les réseaux sociaux par un responsable politique. Cette publication mettait en avant la photographie d’un magistrat de la Cour des Comptes, accompagnée de propos jugés malveillants.

Dans un communiqué rendu public, l’UMS exprime sa « vive réprobation » face à ces agissements qu’elle qualifie d’atteinte à la dignité de la magistrature. L’organisation estime que de tels comportements traduisent « un mépris manifeste pour les principes fondamentaux qui gouvernent la Justice, notamment l’indépendance et l’impartialité des magistrats ».

L’Union déplore également que des magistrats, soumis uniquement à l’autorité de la loi, soient publiquement pris à partie pour des actes accomplis dans le cadre de leurs fonctions. Elle considère que ces attaques sont de nature à « jeter le discrédit sur l’institution judiciaire et à fragiliser la confiance des citoyens dans la Justice ».

Rappelant que la Justice constitue « un pilier essentiel de l’État de droit », l’UMS appelle au respect et à la protection des magistrats dans l’exercice de leurs missions.

En conclusion, l’organisation condamne « toute forme d’attaque, d’intimidation ou de pression visant un magistrat » et réaffirme sa détermination à défendre l’honneur ainsi que l’indépendance de l’ensemble de ses membres.