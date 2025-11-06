Pape Malick Ndour placé en garde à vue

Après son interpellation à son domicile par la Division des investigations criminelles, Pape Malick Ndour vient d’être placé en garde à vue.

Selon des sources de Seneweb, le coordonnateur des cadres de l’Alliance Pour la République (APR) est poursuivi pour association de malfaiteurs et complicité de détournement de deniers publics.

L’ancien coordonnateur du Prodac sera présenté demain, vendredi, au juge d’instruction du premier cabinet du Pool Judiciaire Financier sauf changement de programme. Son arrestation est consécutive à l’inculpation de Mamina Daffe dans le cadre de l’affaire Prodac.

