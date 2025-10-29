Arrestations Babacar Fall et MNF : La Renaissance Républicaine alerte sur la répression des journalistes

La Renaissance Républicaine (RR) a exprimé ce mardi sa profonde inquiétude face aux récentes interpellations de journalistes au Sénégal, citant notamment Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Selon le parti, ces actes traduisent une « dérive inquiétante » qui menace l’État de droit et les libertés fondamentales.

Dans son communiqué, la RR dénonce l’usage de la force publique à des fins politiques et le glissement vers un « parti-État », où le pouvoir politique se confond avec les institutions de contrôle et l’appareil sécuritaire. Cette situation, souligne le parti, fragilise la démocratie sénégalaise et installe un climat de peur contraire aux valeurs républicaines.

« Le Sénégal s’est toujours distingué par la vitalité de sa presse et la maturité de son peuple. Ces atouts, garants de stabilité, ne doivent pas être sacrifiés sur l’autel de la domination politique », affirme le texte, rappelant que l’arbitraire ne se limite pas à la répression physique, mais inclut aussi les abus administratifs, la confiscation de la parole publique et la diabolisation des voix dissidentes.

La RR insiste sur le rôle central de trois piliers pour garantir la République : la séparation des pouvoirs, l’indépendance de la justice et la liberté d’informer. « Un parti-État naît lorsque ces piliers cessent de dialoguer et deviennent de simples prolongements du pouvoir », avertit le communiqué.

Le parti appelle à un sursaut citoyen et institutionnel, précisant que la défense de la liberté n’est pas partisane, mais constitue un combat pour l’ensemble de la République. Il exhorte les institutions républicaines à assumer pleinement leur rôle de contre-pouvoir et invite les citoyens à rester vigilants pour préserver leurs libertés.

« L’histoire retiendra toujours la grandeur des nations qui ont su choisir la vérité et la justice face à la peur. Dire non à l’arbitraire, à la confusion des pouvoirs et à la répression des opinions, c’est déjà commencer à reconstruire l’espérance républicaine », conclut le communiqué de la RR.