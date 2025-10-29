La brigade de recherches (BR) de Faidherbe de la compagnie de gendarmerie de Dakar a convoqué Ameth Ndoye pour une affaire le concernant. Le chroniqueur de la Sen TV est attendu devant les enquêteurs demain jeudi à 10 h, selon des sources de Seneweb. Sa convocation est consécutive à une autosaisine du procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar.

Sur la chaîne web TV Sen Téranga, Ameth Ndoye aurait tenu des propos jugés offensants envers le Premier ministre Ousmane Sonko. C’est dans ces circonstances que le chef du parquet a ordonné à la BR de Faidherbe d’ouvrir une enquête.

Source : Seneweb