Arrestations Babacar Fall et MNF : Les avocats de Madiambal Diagne dénoncent une « dérive politique »

Les avocats du journaliste et patron de presse sénégalais Madiambal Diagne ont publié, ce 29 octobre 2025, un communiqué dans lequel ils expriment leur « stupéfaction » face aux arrestations récentes des journalistes Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall.

Selon le collectif d’avocats, ces interpellations traduisent une nouvelle atteinte à la liberté d’informer et constituent « un aveu flagrant du caractère politique » de l’affaire visant leur client. Les défenseurs de M. Diagne annoncent qu’ils porteront ce développement à la connaissance de la Chambre de l’instruction de la cour d’appel de Versailles, lors de l’audience prévue le 4 novembre prochain.

Les conseils rappellent que leur client, qui avait annoncé son arrivée en France, n’a jamais cherché à fuir la justice : « Il a quitté le Sénégal avant même l’émission du mandat d’arrêt à son encontre », soulignent-ils.

Toujours selon le communiqué, Madiambal Diagne reste libre en France, la justice française n’ayant pas jugé nécessaire de le placer en détention dans le cadre de la procédure d’extradition en cours. L’obligation de pointage qui lui avait été imposée n’a d’ailleurs pas été renouvelée.

Les avocats insistent également sur le fait qu’aucune interdiction de s’exprimer publiquement ne pèse sur leur client, lequel demeure, selon eux, légitime à critiquer « le caractère inéquitable de la procédure sénégalaise ».

Enfin, le collectif dénonce un « usage disproportionné de la force et des moyens » dans cette affaire, rappelant que l’épouse de M. Diagne et ses enfants sont toujours détenus, et que l’état de santé de Mme Diagne est jugé inquiétant.