Le journaliste Babacar Fall est libre !

Le journaliste Babacar Fall, membre du groupe Futurs Médias (RFM), a retrouvé la liberté dans la soirée, après avoir passé plusieurs heures en garde à vue.

Son arrestation fait suite à un entretien téléphonique avec le journaliste Madiambal Diagne, actuellement en France. Ce dernier sous le coup d’un mandat d’arrêt international a également fait un entretien hier dans la soirée, avec la patronne de la 7tv, Maïmouna Ndour Faye, présentement en garde à vue.

Babacar Fall serait poursuivi pour : « diffusion de fausses nouvelles, recel de malfaiteurs, acte de nature à jeter le discrédit sur les décisions du juge et complicité, acte de nature à compromettre la sécurité publique .»

Mais selon son avocat aucune charge n’a été retenue contre lui.