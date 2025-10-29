Arrestations MNF et Babacar Fall : L’APR dénonce une « violation des libertés de presse »

L’Alliance Pour la République (APR) a réagi suite aux arrestations de journalistes entre hier, mardi et ce mercredi. Dans un communiqué publié ce 29 octobre, l’APR dénonce « vigoureusement » l’irruption de gendarmes dans les locaux de deux organes de presse pour arrêter la diffusion d’émissions et procéder à l’arrestation de Maïmouna Ndour Faye, Directrice générale de la 7 TV, et de Babacar Fall, journaliste à la RFM.

Ces « actes, d’une gravité inqualifiable », constituent selon l’APR, une « violation de tous les principes régissant l’exercice des libertés de presse et d’expression et une atteinte flagrante à l’État de droit ». « Après le harcèlement fiscal, les privations de publicité et l’arrêt des conventions, le régime verse désormais dans la violence barbare, digne des pires dictatures de l’histoire, contre les journalistes et patrons de presse », a dénoncé, l’APR qui exige la « libération immédiate de Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall, l’arrêt de l’acharnement contre les médias indépendants et la fin de l’instrumentalisation de l’appareil sécuritaire et de la Justice contre les citoyens ».

Le parti réitère sa condamnation des « dérives liberticides » et appelle les « organisations politiques et sociales et toutes les forces vives de la Nation à faire front contre la volonté d’instauration d’une « dictature au Sénégal ».