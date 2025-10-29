Gueum Sa Bopp dénonce l’arrestation de Babacar Fall et Maimouna Ndour Faye

Le mouvement Gueum Sa Bopp les « Jambaars » a vivement condamné, dans un communiqué rendu public ce mercredi 29 octobre 2025, l’arrestation des journalistes Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall. Le mouvement juge cette interpellation « arbitraire et contraire aux principes fondamentaux de la démocratie ».

Dans sa note, la formation politique dirigée par Bougane Guèye Dany estime que ces arrestations traduisent une volonté manifeste de museler la presse sénégalaise et d’intimider les voix critiques. « Le Mouvement exige leur libération immédiate et sans condition », peut-on lire dans le document.

Les « Jambaars » appellent également les autorités à mettre un terme aux actes d’intimidation et de harcèlement visant les journalistes. Ils exhortent l’État du Sénégal à respecter ses engagements constitutionnels et internationaux en matière de liberté d’expression et de protection de la presse.

Le mouvement rappelle par ailleurs que la liberté de la presse constitue « un pilier incontournable de tout État démocratique » et insiste sur le rôle central des journalistes dans la consolidation de la démocratie.

Enfin, Gueum Sa Bopp a profité de cette sortie pour critiquer la gouvernance actuelle, estimant que « les priorités nationales sont ailleurs ». Selon le communiqué, depuis l’accession au pouvoir du régime en place, « le Sénégal peine à amorcer un véritable développement », et le peuple « attend toujours des résultats concrets ».