Seydi Gassama demande la libération de Babacar Fall et de MNF

Les journalistes Babacar Fall et Maimouna Ndour Faye sont actuellement aux mains des forces de l’ordre. Seydi Gassama d’Amnesty Sénégal demande leur libération immédiate.

«Nous sommes préoccupés par l’interpellation et le placement en garde à vue des journalistes Maïmouna Ndour Faye et BabacarFall suite à des interviews accordées à une personne recherchée par la justice. Nous demandons leur libération immédiate», a-t-il publié sur Facebook.

Pour Seydi Gassama, l’État du Sénégal doit respecter ses obligations internationales en matière de liberté de la presse et privilégier l’auto-régulation pour combattre les dérives. «Pour cela, les pouvoirs du CORED et les moyens mis à sa disposition doivent être renforcés», précise-t-il.