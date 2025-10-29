Talla Sylla : « La République est en danger, levons-nous pour la sauver »

Jëf Jël / Jàmm ak Naatange a appris «avec consternation et colère la vague d’arrestations qui a frappé les médias sénégalais », ce 29 octobre 2025. L’interpellation de Maimouna Ndour Faye de 7TV et celle de Babacar Fall, Cheikh Tidiane Diagne et d’un technicien de la RFM, sont des actes d’une gravité exceptionnelle ». Ces propos sont de Talla Sylla, président du parti Jëf Jël/Jàmm ak Naatange.

Pour lui, « ces opérations de gendarmerie et de police, menées de manière coordonnée contre deux des plus grands médias du pays pour la même raison – avoir donné la parole au journaliste Madiambal Diagne – ne sont pas de simples incidents ». « Elles constituent le franchissement d’une ligne rouge et la preuve d’une dérive autoritaire que nous dénonçons depuis des mois », dit-il.

Selon Talla Sylla, « le pouvoir actuel, par cet acte de panique, démontre sa fébrilité et sa peur panique du débat contradictoire ». Et de s’interroger : De quoi l’État a-t-il peur ? De la parole d’un seul homme ? L’ancien maire de Thiès tient à rappeler un principe fondamental de l’État de droit : « le journalisme n’est pas un délit ». Et de souligner : Rien, ni dans le Code de la presse, ni dans le Code pénal sénégalais, ne fait de l’interview d’un citoyen – quelle que soit sa situation – un crime ».

Le président de Jëf Jël / Jàmm ak Naatange considère que « L’invocation de l’article 80 (« atteinte à la sûreté de l’État ») pour une simple émission est un prétexte fallacieux et une tentative grossière de museler toute voix discordante ».

Pour l’ancien ministre conseiller du Président Macky Sall, repris par nos confrères de Seneweb, « cette offensive contre la presse prouve ce que Jëf Jël alerte : incapable de répondre aux préoccupations économiques et sociales des Sénégalais, le régime choisit la répression comme seule boussole. Il répète, en les aggravant, les erreurs qu’il prétendait combattre ».

Face à cette « situation inacceptable », Jëf Jël / Jàmm ak Naatange exige « la libération immédiate et inconditionnelle de Maimouna Ndour Faye, Babacar Fall, Cheikh Tidiane Diagne et du technicien de la RFM » ; exprime sa « solidarité totale et indéfectible avec l’ensemble de la presse sénégalaise, victime d’une intimidation systématique » ; lance un appel solennel à « la mobilisation de toutes les forces vives de la Nation. Partis politiques, organisations de la société civile, syndicats, défenseurs des droits humains et tous les citoyens épris de justice et de liberté doivent faire front commun ».

Talla Sylla pense qu’il est impératif d’arrêter cette spirale répressive avant qu’il ne soit trop tard. « Nous devons défendre ensemble les acquis démocratiques et les libertés fondamentales pour lesquels des générations ont lutté. La République est en danger, levons-nous pour la sauver ».