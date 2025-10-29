Arrestation Babacar Fall et MNF : Le Forum du Justiciable dénonce

La tension monte dans le paysage médiatique sénégalais. Deux figures du journalisme, Maimouna Ndour Faye (7TV) et Babacar Fall (RFM), ont été interpellés à moins de 24 heures d’intervalle.

Le second a été interpellé, ce mercredi matin, dans son bureau, menotté puis conduit par la gendarmerie. De son côté, Maimouna Ndour Faye est en garde à vue depuis hier soir à la gendarmerie de Ouakam.

Sur les ondes de la RFM, le président du Forum du Justiciable Babacar Ba a réagi à ces arrestations qu’il qualifie de « dérives autoritaires ».

«Nous assistons à une dictature rampante. Ces arrestations ne font que fragiliser notre démocratie et menacent gravement la liberté de la presse », a-t-il dénoncé dans des propos repris par Seneweb.

Le défenseur des droits invite la Société civile à sortir de son silence face à ce qu’il considère comme une «atteinte grave à l’image du Sénégal sur la scène internationale ».

Ces interpellations interviennent après la diffusion d’une interview de Madiambal Diagne, sous le coup d’un mandat d’arrêt international et actuellement en France, réalisée par les deux journalistes.