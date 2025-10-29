En garde à vue…Deux (2) chefs d’accusation retenues contre MNF

Après l’interruption de son émission avec Madiambal Diagne, Maïmouna Ndour Faye (MNF) a été arrêtée par les gendarmes de la Brigade territoriale de Ouakam. La patronne de 7TV vient d’être placée en garde à vue pour atteinte à la sûreté de l’État (article 80) et atteinte à l’autorité de la justice, selon son avocat Me Elhadj Amadou Sall contacté par Seneweb.

D’après une source sécuritaire de Seneweb, l’émission était un faux direct. En effet, les forces de défense et de sécurité n’ont retrouvé qu’un vigile sur place. C’est après avoir coupé le courant de la chaîne de télévision que Maïmouna Ndour a débarqué sur les lieux pour s’enquérir de la situation.