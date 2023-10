Arrêt des rotations maritimes Dakar-Ziguinchor : Alassane Sarr écrit à Macky Sall

L’arrêt des rotations maritime entre la capitale du Sénégal et le sud du pays a été évoqué par plusieurs acteurs mais cette fois, une voix particulière s’est levée pour attirer l’attention du Président de la République. En effet, Alassane Sarr, Président de la convention des ziguinchorois et président des volontaires pour l’émergence économique de Ziguinchor (VEECOZI) est monté au créneau, à travers une correspondance ouverte adressée au Président Macky Sall. L’opérateur économique par ailleurs administrateur général du groupe médias du Sud (GMS) basé à Ziguinchor, a fait part de ses vives préoccupations au Président Sall. Pour M. Sarr, cet arrêt qui a trop duré est sur le point de mettre une tâche noir sur les belles réalisations du Chef de l’Etat en Casamance. Et Alassane Sarr d’invité le Président Sall à trouver une solution urgente à cette situation

Voici le texte d’Alassane Sarr reçu par notre rédaction :

Monsieur le Président de la République,

« Les Casamançais sont fatigués » j’emprunte délibérément cette boutade à Feu Kéba Mbaye paix à son âme, pour vous demander de dire au COSAMA : larguez les amarres, cap au sud !

Si je me permets de vous adresser cette supplique c’est parce que je ne puis comprendre qu’après avoir tant chéri cette belle région de Casamance, pour avoir été le seul Président à y avoir passé 3 nuits d’affilées, vous êtes le seul Président de la République qui a gravé dans la mémoire collective des Casamançais des symboles indélébiles tels que : le pont sur le fleuve Gambie (même si des esprits malins essaient de vous en enlever la paternité ; nous, nous savons qu’il vous a fallu du courage, et une volonté sans faille pour qu’il soit réalisé).

Grâce à cet amour que vous avez pour notre région vous avez soulagé la génération actuelle et celle à venir, des maux dont ont pâti leurs aïeux, pères et mères, pour rallier leur contrée.

Vos réalisations dans la Casamance naturelle sont multiples et variées : le centre d’hémodialyse de l’hôpital Régional de Ziguinchor, les ponts de Marsassoum, Baïla, Diouloulou, les pistes de productions, les routes bitumées sur des centaines de kilomètres telles que les boucles du Blouf, des Kalounayes et du Fouladou, les multiples rotations aériennes, les navires et j’en passe.

Je ne fais pas le bilan exhaustif de vos réalisations dans notre région, telle n’est pas ma vocation, seulement un éminent penseur disait que …..si le lièvre peut se goinfrer de châtaignes il doit remercier l’écureuil.

L’objet de notre requête Monsieur le Président de la République, c’est l’arrêt de la rotation des navires entre Dakar et Ziguinchor.

En bon père de famille vous avez sanctionné les errements de certains de vos fils du sud, mais en bon père de famille vous devez pardonner. Un dicton populaire chez nous au Sénégal dit en substance…. La vache a donné un coup de patte à sa progéniture, pour autant elle ne l’a pas reniée pour autant… De grâce, pardonnez et faites revenir les navires car les Casamançais sont vraiment fatigués cette idylle ne saurait se terminer de cette manière Mr le Président.

Veuillez agréer Monsieur le Président de la République, l’expression de mes sentiments de profond respect.