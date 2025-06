Assemblée : Guy dresse son bilan et dénonce des «pratiques opaques»

‎La 15e législature de l’Assemblée nationale du Sénégal a été installée le 02 décembre 2024. Du 02 décembre 2024 au 02 juin 2025, soit six (06) mois, voilà ce que j’ai fait du mandat de député que vous m’avez confié chers compatriotes :

‎

‎267 initiatives parlementaires dont:

‎-264 questions écrites

‎-02 propositions de résolution de mise sur pied de commission d’enquête parlementaire

‎-01 proposition de résolution de mise en accusation de l’ancien président de la république

‎-Sur ces 267 initiatives parlementaires en six (06) mois, 28 initiatives parlementaires sont relatives au département de Ziguinchor soit 10,48% des initiatives parlementaires : pour le département de Ziguinchor j’ai déposé 27 questions écrites et 01 proposition de Commission d’enquête parlementaire.

‎- plus de 93 réponses du gouvernement sur 264 questions écrites: 35,22% de réponses

‎- 02 lettres adressées au Président de l’Assemblée nationale relative au Bureau du Sénégal à Paris.

‎Trois exemples de résultats des initiatives parlementaires du député GMS :

‎

‎1- Cent cinquante (150) millions de francs CFA ont été versés par la Chambre de commerce de Ziguinchor à l’hôtel Kadiandoumagne alors que les deux structures sont dirigées par la même personne. 80% des recettes du port de Ziguinchor (plus de 20 millions de FCFA) issues de la campagne anacarde de 2024 ont été détournées. Par mes initiatives parlementaires le gouvernement protége les ressources issues de la région de Ziguinchor.

‎

‎2- Quand les volontaires du service civique national me disent qu’ils ont reçu neuf sur onze mois de salaire dus, je suis heureux de les avoir servi en interpellant le premier ministre du Sénégal sur leur situation.

‎

‎3- Quand des habitants de Gassane m’informent aussi tout heureux que le 14 juin 2025 le Poste de santé de Gassane allait recevoir une nouvelle ambulance du ministère de la santé et de l’action sociale, je suis heureux d’avoir participé à porter leur préoccupation au gouvernement du Sénégal.

‎

‎Nous devons rompre avec des pratiques d’un autre âge non conformes à l’exigence de rationaliser les dépenses de notre État:

‎

‎📌la distribution de Sukëru koor à l’Assemblée nationale aux députés par mon groupe parlementaire

‎

‎📌le montant de l’appui financier aux groupes parlementaires par l’Assemblée nationale sans pièces justificatives ni compte rendu fait aux membres de mon groupe parlementaire et à l’Assemblée nationale

‎

‎📌la distribution aux députés de billets de pèlerinage à des lieux saints

‎

‎📌la non consultation des députés par l’Assemblée nationale et par mon groupe parlementaire sur des questions importantes dont la problèmatique de l’achat ou non de voitures aux députés n’est qu’une illustration

‎

‎📌 les retards importants de l’Assemblée nationale et de sa Commission comptabilité et contrôle – dont je suis membre – qui n’ont présenté ni rapport annuel 2024, ni rapport du dernier trimestre de 2024 ni rapport du premier trimestre de 2025

‎

‎Ces pratiques ne sont pas celles de PASTEF. C’est pourquoi, pour rappel, sur notre table de chevet doivent se trouver aussi:

‎🎯 l’appel de PASTEF au « don de soi pour la patrie »

‎🎯 ”Nous ne devons pas confondre la dignité de la fonction avec le luxe et le gaspillage chez les représentants d’un peuple aussi démuni que le nôtre. » (Mamadou Dia)

‎🎯 « Il faut choisir entre le champagne pour quelques-uns et l’eau potable pour tous » (Thomas Sankara)

‎

‎Il est peut-être aussi temps d’emprunter à Amilcar Cabral autre chose que son célèbre bonnet et de s’inspirer de son propos suivant : « […] pour remplir parfaitement le rôle qui lui revient dans la lutte de libération nationale, la petite bourgeoisie révolutionnaire doit être capable de se suicider comme classe, pour ressusciter comme travailleur révolutionnaire, entièrement identifiée avec les aspirations les plus profondes du peuple auquel elle appartient » ?

‎

‎À celles et ceux qui sans relâche m’interpellent – continuez à être des sentinelles du Projet et faites des émules – depuis plusieurs semaines sur la question des voitures des députés, vous aurez compris que les enjeux qui me préoccupaient et occupaient une partie de mes réflexions étaient beaucoup plus holistiques. Continuez sentinelles à être avec les autres composantes de notre brave peuple notre oxygène.

‎

‎Pour information, en janvier 2025, j’ai adressée une question écrite adressée au gouvernement avec comme objet: « interdire et/ou encadrer l’achat de voitures qui n’ont rien à voir avec le statut peu reluisant d’un des 30 pays les plus appauvris de la planète ». Ce qui est valable pour le gouvernement du Sénégal l’est davantage à mon avis pour l’Assemblée nationale du Sénégal.

‎

‎J’en appelle à une émulation du Jub, Jubal, Jubbanti entre les pouvoirs Exécutif, Judiciaire et Législatif pour un Sénégal souverain, juste et prospère.

‎

‎Dans cette saine émulation entre les trois pouvoirs, ces pratiques de mal gouvernance ne peuvent ni figurer ni demeurer dans la gestion de l’argent du peuple et notre tactique parlementaire en tant que Pastef doit être transparente et démocratique pour ne pas saper notre appel à faire « un peuple, un but, une foi » face aux problèmes immenses trouvées et que la mobilisation de toutes les filles et fils du Sénégal permettra de régler.

‎

‎D’ici octobre et tout au plus décembre 2025 il est possible de corriger et de mettre un terme aux pratiques qui ne sont pas conformes avec la situation de notre peuple et de notre pays. D’où la nécessité d’une démocratie intra-parlementaire féconde entre députés, notamment députés de notre groupe parlementaire.

‎

‎Notre loyauté est envers le confort du peuple – notre seule boussole – et non envers notre confort personnel ou envers des commodités politiques.

‎

‎GMS

NB : Liste des ‎Initiatives parlementaires relatives au Département de Ziguinchor que j’ai prises du 02 décembre 2024 au 02 juin 2025:

‎

‎1- Difficultés d’accès à l’eau de nos concitoyens du Mof Evvi et de Brin

‎

‎2- Stagiaires à durée indéterminée à l’hôpital régional de Ziguinchor

‎

‎3- Quelle est votre responsabilité dans ce qui se passe à l’UASZ ?

‎

‎4- Situation à l’université ASZ

‎

‎5- 10 ans d’intérim à la Senelec de Ziguinchor

‎

‎6- Situation du Lycée de Peyrissac

‎

‎7- Réhabilitation du lycée El Hadji Omar Lamine Badji de Ziguinchor

‎

‎8- Services des renseignements généraux de Ziguinchor

‎

‎9- Situation de la cambre de commerce de Ziguinchor

‎

‎10- proposition de résolution de mise sur pied de Commission d’enquête parlementaire sur la Chambre de commerce de Ziguinchor

‎

‎11- Coupures intempestives d’électricité à Ziguinchor

‎

‎12- Situation du Quartier Néma de Ziguinchor

‎

‎13- Problème de déclaration de naissance sans signature deuis décembre 2024 à Ziguinchor

‎

‎14- Détournements de recettes générées par le port de Ziguinchor lors de la prochaine campagne d’anacarde

‎

‎15- Construction du module centrale d’Adéane

‎

‎16- Réouverture de l’aéroport de Ziguinchor et route Ziguinchor à Oussouye

‎

‎17- Situation inquiétante et préoccupante du pont Emile Badiane de Ziguinchor

‎

‎18- Montants demandés au Tribunal de Ziguinchor

‎

‎19- Redonner vie au Marigot de Étomé

‎

‎20- Équipements du CEM de Diagnon

‎

‎21- Situation du lycée Franco arabe de Ziguinchor

‎

‎22- Billets d’avion demandé à ceux qui cherchent un passeport à Ziguinchor

‎

‎23- Problèmes du CRFS de Ziguinchor

‎

‎24- Quartiers de Ziguinchor sans eau pendant plus de trois jours

‎

‎25- Pas de salaire depuis décembre 2024 à l’hôpital régional de Ziguinchor

‎

‎26- Tromperie sur les kits césariennes à l’hôpital régional de Ziguinchor

‎

‎27- Le labo de l’hôpital régional de Ziguinchor ne fonctionne plus

‎

‎28- Situation clinique grave de l’hôpital régional de Ziguinchor