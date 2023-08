Assemblée : Les députés de Taxawu seront exclus du groupe parlementaire de Yewwi

Le chef de file de Taxawu Sénégal persiste et signe être aujourd’hui plus qu’hier membre de Yewwi Askan Wi et que personne, dit-il, ne pourra l’en exclure. Toutefois, Khalifa Sall sait qu’il a déjà été exclu de cette coalition par Ousmane Sonko, quand celui-ci était en liberté. Selon Source A, dans sa parution de ce mercredi, Ousmane Sonko avait d’abord supprimé l’ancien maire de Dakar du Groupe WhatsApp de la coalition. Avant d’exiger et d’obtenir qu’il ne puisse plus participer aux réunions de visioconférence.

Et si Khalifa Sall n’est pas convaincu de la fin de ses jours au sein de Yewwi Askan Wi, il le saura à ses dépens, au plus tard, en Septembre prochain. Pour cause, explique le journal, lors du renouvellement du bureau de l’Assemblée nationale, les députés issus de Taxawu Sénégal seront déclarés persona non grata et chassés du Groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi.