Assemblée nationale : Me Aïssata Tall Sall remplacée par Marième Soda Ndiaye

Le président de l’Assemblée nationale, Moustapha Niasse, a dit hier, avoir reçu une lettre de démission du député Maître Aïssata Tall Sall. Nommée Envoyée spéciale du président de la République, la député de la coalition «Osez l’avenir» a démissionné pour des raisons d’incompatibilité de fonctions.

La disparition du député Abdoulaye Sadio et les démissions des députés Aïssata Tall Sall et Seydina Fall Bougazelli ont occasionné des vacances de postes.

En application des dispositions de l’article L150 du Code électoral, Maïmouna Diallo et Aliou Kébé, respectivement suppléants et candidats non élus, occupent désormais les places du défunt député Abdoulaye Sadio et de Seydina Fall Bougazelli. Ils sont installés hier, lors de la session ordinaire unique portant sur les considérations générales sur le projet de loi de finances de gestion 2020.

La député Marième Soda Ndiaye, suppléante de Maître Aïssata Tall Sall, absente du territoire national, va être installée ultérieurement.