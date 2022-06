DEMENTI CYNGLANT A AMETH DIENG

Dans une interview rendue publique par Dakaractu.com/ITV parue le 22 juin 2022, Amet Dieng de Diourbel, réagit sur la sortie de Madame Aminata Tall, ancienne Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE), sur la situation politique qui secoue le pays depuis des mois et particulièrement pendant cette veille d’élections législatives, depuis sa résidence à Diourbel.

Quoi de plus normal ; être née à Diourbel, y ayant passé son enfance, ses études primaires et secondaires et où elle contrôle une base politique affective, lui restée fidèle des ongles du pied jusqu’au dernier cheveu de la tête à l’instar d’autres militants dans d’autres localités du pays et de la diaspora. Et depuis quand interdit on à quelqu’un de s’exprimer librement avec ses inconditionnels dans sa propre maison ? Cela est-il un crime ? Et comment ?

Dans cette interview, Amet Dieng s’est présenté au journaliste comme étant un ancien Directeur de Cabinet de Madame Aminata Tall. Je tiens à préciser qu’il a raconté des contrevérités car il n’a jamais occupé ce poste dans aucune structure ministérielle que la grande dame a eu à gérer dans ce pays.

Plus ingrat qu’Amet Dieng tu meurs. Il doit tout à Aminata Tall : nominations sans en avoir le profil avec leurs corollaires en biens sociaux, matériaux et moraux et dignité jusqu’à aujourd’hui où les populations de Diourbel l’ont rejeté pour son ingratitude comme l’attestent toutes les sorties à travers les réseaux sociaux au niveau local. Aucun leader à Diourbel ne lui fait confiance ; il n’est dans aucun groupe.

Amet Dieng aurait occupé le poste de secrétaire général de la Mairie de Diourbel malgré les réserves de l’autorité administrative, un poste à l’ARTP avec un gros salaire et conseiller spécial au CESE. « Ameth, si tu étais élégant tu ferais plus preuve de reconnaissance en regardant tous ce que tu as acquis sous l’aile protectrice d’Aminata Tall ».

Notre pays vit une situation politique d’une confusion inextricable à la limite très préoccupante. Le dire, c’est faire preuve de courage et de responsabilité. Ce n’est pas un pêché. Mme Aminata Tall a fait la traversée de tous les gouvernements avec plus de vingt-six ans d’opposition. Toutes les avancées démocratiques acquises l’ont été avec elle. Elle connaît tous les rouages de l’Etat. Doit-elle se taire pour plaire ? Ou doit-elle alerter pour que le chef suprême de Tout prenne ses responsabilités et instaurer la paix dans le respect des Institutions ?

Où étaient toutes ces femmes soient disant responsables et démocrates ? Elles ne sont pas des politiciennes averties mais des hypocrites qui cherchent à plaire au chef pour être maintenues au pouvoir. Quelle différence y’a – t- il entre celui qui « cherche à revenir » et celui qui l’attaque et le critique pour être dans la grâce du chef et se maintenir ?

Si Amet Dieng n’espérait rien avoir de ce qu’il attend de son nouveau mentor tête de liste de BBY, il n’aurait pas réagi dans ce sens. Il faut qu’on soit sérieux et respectueux des citoyens Sénégalais.

J’ai pris mon initiative propre pour appuyer Mme Aminata Tall comprenant en cela les responsables cadres locaux de Madame la Présidente qui, je le pense, ont préféré répondre par le mépris.

Je demande à tous ces détracteurs de prendre leur courage en main et de répondre à l’opposition comme Aminata Tall l’a fait en appelant M. le PR à se ressaisir pour faire éviter le chaos à notre cher Sénégal.

Vive le Sénégal

En avant la démocratie

Pour des élections libres, transparentes et apaisées.