Atteintes à l’image de Cheikh Ahmadou Bamba : Une plainte déposée

L’organisation Turaas tire la sonnette d’alarme et appelle à la vigilance face à la multiplication de contenus offensants visant Cheikh Ahmadou Bamba et d’autres guides spirituels sur les réseaux sociaux. Ces vidéos et images, jugées dégradantes et irrespectueuses, continuent de circuler sur plusieurs plateformes, notamment Tik-Tok.

Dans un communiqué rendu public, Turaas indique avoir saisi les autorités compétentes afin que des mesures concrètes soient prises pour mettre fin à ces dérives. «Une correspondance formelle a été adressée au ministre de l’Intérieur, et une plainte a été déposée auprès du Procureur de la République », précise l’organisation.

En parallèle, une campagne de signalement a été lancée pour identifier et dénoncer les comptes diffusant ces contenus attentatoires à la dignité du fondateur du mouridisme, Cheikhoul Khadim.