Kaolack : Deux jeunes frères retrouvés morts dans un bassin de rétention

C’est l’émoi et la consternation dans le quartier des Parcelles Assainies, dans la commune de Kaolack. Les corps des deux jeunes frères, élèves à l’école élémentaire Parcelles 1, ont été retrouvés ce dimanche matin, aux environs de 10 heures, dans un bassin de rétention situé à hauteur d’une station-service, non loin de la Route Nationale N°1, rapporte Dakaractu.

Alertés par les riverains, les sapeurs-pompiers se sont déplacés pour repêcher les corps des jeunes garçons et les transporter à la morgue de l’Hôpital Régional Elhadji Ibrahima Niass de Kaolack.

Pour rappel, les deux enfants étaient portés disparus depuis vendredi 31 octobre 2025, ce qui avait suscité une grande mobilisation dans le quartier. Une enquête a été ouverte par la police pour déterminer les causes exactes de ce drame.