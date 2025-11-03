Discours injurieux : Modou Yade condamné à 3 mois ferme

Le tribunal des flagrants délits de Dakar a condamné, ce lundi, le commerçant Modou Yade à trois (3) mois de prison ferme et à verser 10 millions de francs CFA de dommages et intérêts à Modou Diouf, président du mouvement Baol Debout. Le mari de Lissa Tine, portée disparue depuis 2020, est poursuivi pour « discours contraire aux bonnes mœurs injures publiques à l’encontre du plaignant. »

Les faits remontent à un live TikTok au cours duquel Modou Yade aurait proféré des propos jugés offensants à l’égard de Modou Diouf, également président du collectif Justice pour Lissa. Ce dernier avait saisi la justice pour atteinte à son honneur et à sa réputation.

Le tribunal, après examen du dossier, a retenu la culpabilité du prévenu pour propos injurieux tenus sur les réseaux sociaux, avant de prononcer une peine de trois mois d’emprisonnement ferme et une amende compensatoire de 10 millions F CFA au profit de la partie civile.