Attention…les fumeurs ont peu de chance de guérir du coronavirus

Peint comme nocif pour la santé des personnes, la cigarette a des conséquences plus graves pour les personnes vivant avec le coronavirus. En effet, le tabagisme serait responsable d’une aggravation de la maladie.

Selon une étude parue le week-end dernier dans The New England Journal of Medicine, basée sur près de 1 100 patients atteints du Covid-19 en Chine, les données montrent un lien entre le statut tabagique et le risque de présenter une forme sévère du coronavirus.