Audition sur le fond…Samuel Sarr démonte l’accusation

L’ancien ministre de l’Énergie, Samuel Sarr, a été entendu par le juge du 2e cabinet près le tribunal de Dakar. C’est dans le cadre de l’enquête sur l’affaire West African Energy (WAE) qui l’oppose à ses associés Moustapha Ndiaye et Cie. Samuel Sarr est accusé d’abus de biens sociaux portant sur 8,17 milliards F CFA.

Assisté par Maitres Cheikh Amadou Ndiaye, Baboucar Cissé et Amadou Dionwar, Soumaré et Abdou Aziz Diop, il a été interrogé sur le fond du dossier. C’est aux environs de 10 h 30 que Samuel Sarr a été présenté au juge d’instruction sous bonne escorte des gardes pénitentiaires. Vêtu d’un boubou jaune, le bonnet posé sur la tête et des lunettes de soleil, il tient dans une main une enveloppe de grand format.

Durant neuf tours d’horloge, Samuel Sarr, selon Seneweb, a aisément répondu aux questions du magistrat instructeur. Il a contesté et démonté, pièces à l’appui, les accusations de ses associés. Dans ses explications, il a soutenu que tous les décaissements de fonds qui ont été effectués à WAE ont été soumis au conseil d’administration et aux auditeurs. Il a aussi affirmé que même les prêteurs étaient au courant à l’utilisation des fonds et ils n’ont fait aucune objection en ce sens.

Samuel Sarr a aussi fait savoir au juge qu’il est à son 22e projet de centrale électrique. Il a rapporté avoir réalisé, alors ministre de l’Énergie, le projet dit »Ligne religieuse » de Touba, Tivaouane et Tobène. Et que dans le cadre de ses activités, il s’est rendu en Gambie, au Nigeria et dans d’autres pays de la sous-région.

En clamant son annonce, Samuel Sarr a attesté que les conclusions de la contre-expertise faite par l’expert-comptable sur le rapport d’audit du cabinet Mazars l’a conforté. Car, ledit rapport n’a relevé ni pertes actives ni manques à gagner. « Je n’ai détourné aucun montant. Au contraire, j’ai utilisé mon argent pour le compte de la société », nous a rapporté une source.

Samuel Sarr est sorti du bureau du juge à 18 h 48 pour regagner sa cellule au pavillon spécial.

A la fin de l’audition, ses avocats ont demandé une expertise médicale sur l’état de santé de leur client. Ils ont rappelé qu’une requête en ce sens a été adressée au procureur de la République. Pour la défense, le tableau clinique de Samuel Sarr n’est pas le meilleur pour la détention. Ceci est pour demander à nouveau sa mise en liberté provisoire.