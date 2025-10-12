Ayib Daffé salue l’enquête sur les violences de 2021-2024 et le rôle du PJF

Invité de l’émission Jury du Dimanche ce 12 octobre, Ayib Daffé a exprimé sa satisfaction quant à la dynamique judiciaire enclenchée autour des violences survenues entre 2021 et 2024. Le député a salué la prise en main du dossier par la justice, tout en appelant à une transparence totale dans le processus.

« On s’en réjouit, que la justice prenne ce dossier en main », a-t-il déclaré, estimant que cette démarche est indispensable pour que « la lumière soit pleinement révélée » sur ces événements tragiques.

Revenant sur la décision du Conseil constitutionnel ayant censuré certaines dispositions de la loi interprétative de la loi d’amnistie, M. Daffé a rappelé la position de son groupe parlementaire. Malgré leurs réserves, les députés de leur groupe ont pris acte de cette décision, qui « s’impose à tous », selon lui.

Il a souligné l’importance de l’interprétation apportée par les sages : les crimes de sang ne peuvent être couverts par l’amnistie. « Cela signifie que la balle est désormais dans le camp de la justice », a affirmé le parlementaire.

Pour Ayib Daffé, le travail du législateur étant achevé et le juge constitutionnel ayant clarifié le texte, il revient désormais à la justice de mener les enquêtes et d’auditionner toutes les personnes concernées. « Il y a des plaintes déposées depuis 2021. Il faut que les enquêtes se poursuivent et que toutes les responsabilités soient situées », a-t-il martelé.

Le député a terminé son intervention sur un appel solennel à la vérité et à la justice pour les nombreuses victimes des violences. « On ne peut pas comprendre qu’il y ait près d’une centaine de morts, des blessés, des mutilés qui vivent encore avec des séquelles, et que cela passe par pertes et profits. Ce serait profondément injuste », a-t-il conclu.