CENTIF : Birame Souleye Diop prend la défense de Cheikh Mouhamadou Bamba Siby

Birame Souleye Diop est monté au créneau pour défendre l’actuel président de la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), Cheikh Mouhamadou Bamba SIBY, face aux accusations récentes le liant au parti Pastef.

Dans une déclaration publique, Birame Souleye Diop a tenu à rétablir la vérité sur la personnalité et le parcours de l’homme qu’il décrit comme « exemplaire, intègre et profondément attaché à l’éthique professionnelle ».

« L’homme n’a jamais été militant de Pastef. Il ne s’est jamais occupé de politique et ne s’est jamais prononcé sur les sujets politiques », a-t-il affirmé, avant de souligner que Cheikh Mouhamadou Bamba SIBY « est respecté pour sa foi en Dieu et son amour du travail bien fait ».

Ancien formateur de Birame Souleye Diop à l’École nationale d’Administration (ENA), le président de la CENTIF est décrit comme un modèle d’intégrité et de rigueur dans la gestion de la chose publique.

« Il a conduit de nombreuses missions de contrôle avec une rigueur telle que, lorsqu’il concluait une mission sans redressement, cela devenait légendaire. Les initiés savent de quoi je parle », a témoigné le député.

Birame Souleye Diop a également condamné fermement les accusations portées contre M. SIBY, estimant qu’elles ternissent injustement la réputation d’un professionnel irréprochable.

« Vous venez d’accuser un homme honnête. Vous venez de jeter son nom en pâture et vous avez balafré sa probité, son honnêteté et son sérieux. Demain, quand il vous poursuivra en justice, restez courageux et assumez », a-t-il averti.