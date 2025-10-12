Réforme des Pôles Territoires : L’Intérieur et l’Urbanisme unissent leurs forces pour une mise en œuvre réussie

La mise en œuvre de la réforme des Pôles Territoires constitue un enjeu stratégique majeur pour le gouvernement du Sénégal. Conscients des défis que représente cette transformation de l’organisation territoriale, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Bamba Cissé, et le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement des Territoires, Balla Moussa Fofana, ont co-présidé, les vendredi 10 et samedi 11 octobre 2025, un atelier de concertation consacré à cette réforme.

La rencontre, qui a réuni l’ensemble des gouverneurs, préfets et sous-préfets du pays, visait à échanger sur les modalités de mise en œuvre des Pôles Territoires, pierre angulaire du nouvel Agenda national de transformation systémique « Sénégal 2050 », initié par le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Selon le ministre de l’Intérieur, cette concertation marque une étape décisive dans la concrétisation de la vision du Chef de l’État, qui souhaite réorganiser l’action publique territoriale autour de pôles cohérents, intégrés et performants, afin de renforcer la gouvernance locale et l’équité territoriale.

Les échanges ont permis d’harmoniser les approches, d’enrichir la réflexion et de définir une feuille de route commune, alignée sur le cycle de vie du projet. Celle-ci devra guider la mise en œuvre progressive des Pôles Territoires dans tout le pays, au service d’un Sénégal plus fort, plus solidaire et plus équitable.