Touba Ca Kanam déploie des drones pour lutter contre le paludisme : une première historique à Touba

Touba entre dans une nouvelle ère de lutte contre le paludisme. Pour la première fois dans l’histoire de la ville sainte, des drones de pulvérisation ont été déployés dans les zones inondées afin de neutraliser les moustiques vecteurs de la maladie.

Cette initiative inédite est pilotée par Touba Ca Kanam, en partenariat avec la Fondation SENEGINDIA, avec l’appui du Service d’Hygiène de Touba et la coordination technique de Bara Gaye / Média Afrique.

Trois drones de dernière génération ont ainsi survolé les quartiers les plus touchés pour effectuer un poudrage ciblé et écologique, destiné à éliminer les gîtes larvaires et à réduire la prolifération des moustiques.

Cette opération, à la fois innovante et salutaire, intervient à un moment critique : les structures sanitaires de Touba enregistrent en effet une recrudescence importante des cas de paludisme, liée aux récentes inondations.

À travers cette action, Touba Ca Kanam démontre une fois de plus son engagement en faveur du bien-être des populations, en conjuguant foi, science et engagement communautaire pour bâtir une cité plus saine et mieux protégée.