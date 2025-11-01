Babacar Ba plaide pour la libération d’Ahmed Ndoye

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a réagi ce samedi 1ᵉʳ novembre 2025 aux propos jugés « excessifs » tenus par Ahmed Ndoye à l’encontre du Premier ministre Ousmane Sonko.

« La liberté d’expression est un droit fondamental, mais elle doit s’exercer avec responsabilité et discernement, surtout lorsqu’il s’agit de personnes qui incarnent les institutions de la République », souligne Babacar Ba, dans un communiqué repris par Seneweb

Selon lui, le Premier ministre Ousmane Sonko, « incarne une institution de la République » et «à ce titre, il mérite un respect constant, indépendamment des critiques formulées à l’égard de son action ».

Le Forum du Justiciable appelle chacun « à faire preuve de respectabilité dans leurs prises de parole, à privilégier l’argumentation plutôt que l’invective, et à préserver l’honneur des institutions qui garantissent notre vivre-ensemble ».

Toutefois, plaide Babacar Ba, «dans un esprit d’apaisement pour éviter « la judiciarisation de la justice nous appelons à la clémence pour la libération de Ahmed Ndoye».