Mbour : Une femme arrêtée pour infanticide après la découverte d’un nouveau-né dans des toilettes

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Mbour a interpellé, jeudi 30 octobre 2025, une femme soupçonnée d’infanticide. Le drame s’est produit au quartier Santessou, non loin du Centre des handicapés, où un nouveau-né de sexe masculin a été retrouvé abandonné dans les toilettes d’une habitation.

L’alerte a été donnée par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, qui a signalé aux services de police « la découverte d’un nouveau-né dans un tuyau d’évacuation ». Une équipe de la Police judiciaire s’est aussitôt rendue sur les lieux pour les premières constatations.

Sur place, les agents ont découvert un bébé encore en vie, extrait du tuyau d’évacuation d’une latrine. Selon les sapeurs-pompiers, l’enfant « se trouvait coincé dans un tuyau PVC d’environ 100 mm de diamètre, reliant la cuvette à la fosse septique ».

Les occupants de la maison ont indiqué avoir entendu des pleurs provenant des toilettes vers 19 heures, sans en comprendre la provenance, avant de décider de démonter la chaise anglaise. Cette opération a permis de retrouver l’enfant.

Les premières investigations ont conduit la police à demander à l’Hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour d’examiner les femmes vivant dans la maison. Le certificat médical établi par le gynécologue-obstétricien a révélé qu’une résidente venait d’accoucher.

Malheureusement, malgré son sauvetage et son évacuation d’urgence à l’hôpital, le nouveau-né a succombé quelques heures plus tard.

La présumée mère a été placée en garde à vue pour infanticide. Selon la police, elle fait actuellement l’objet d’une observation médicale en vue d’une délivrance artificielle et d’une révision utérine. L’enquête se poursuit pour élucider les circonstances exactes de ce drame.