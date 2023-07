BAC 2023 : Saint-Louis affiche un taux de 48,93%

La région de Saint-Louis a obtenu cette année un taux de réussite de 48,93% au baccalauréat toutes séries confondues. Dans la série S1, la région a enregistré 42 admis dont 25 garçons et 17 filles. Ils ont obtenu 12 mentions Bien (11 garçons et une fille) et 15 ont eu la mention Assez bien (7 garçons et 8 filles). Concernant la série 2, ils étaient 1 276 candidats en lice. Parmi eux 461 sont déclarés admis (237 garçons et 224 filles).

Le nombre de mentions (A bien & Bien) s’élève à 167, selon L’As. Les candidats qui ont eu la mention Très Bien sont au nombre de 4 (3 filles et 1 garçon). 39 sont sortis avec la mention Bien (21 garçons et 18 filles) alors que ceux qui sont admis avec la mention Assez bien sont évalués à 124 (62 garçons et 62 filles). S’agissant de la Série 3, sur les 16 candidats qui ont composé (9 garçons et 7 filles), 3 seulement ont obtenu la mention Assez bien