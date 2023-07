Déclaration de Birame Soulèye Diop : L’ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire convoqué

Invité de la TFM hier dans l’émission « Faram Facce », Abdou Karim Fofana, le porte-parole du gouvernement, est revenu sur les propos de Birame Soulèye Diop. Le ministre du Commerce, a révélé que ces graves accusations du président du groupe parlementaire de la coalition YAW envers les chefs d’Etat Macky Sall et Alassane Dramane Ouattara ont causé la convocation de l’ambassadeur du Sénégal auprès des autorités ivoiriennes.

«C’est très grave et dommage de voir des responsables élus par le peuple agir de la sorte. Sortir des propos irrespectueux et irresponsables. Faire des accusations graves qui ne sont fondées sur aucune base envers le président de la République Macky Sall et pire même, aller jusqu’à citer le président d’un autre pays avec qui on entretient de très bonnes relations. Heureusement que l’Etat du Sénégal a été responsable en saisissant la justice. La Côte d’Ivoire pouvait bel et bien réagir d’une autre manière, mais les autorités ivoiriennes ont convoqué l’ambassadeur du Sénégal en Côte d’Ivoire juste pour le féliciter et magnifier la démarche des autorités sénégalaises par rapport à cette situation. Et cette démarche contribue à renforcer les bonnes relations diplomatiques entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire», a souligné le ministre dont les propos sont rapportés par Seneweb.

Pour rappel, lors d’une conférence de presse, Birame Soulèye Diop avait dit aux ministres « d’éviter de manger avec le président Macky Sall avant qu’il ne les empoisonne ». Il va même jusqu’à assimiler la situation du Sénégal à celle de la Côte d’Ivoire. Après ses propos qui ont suscité de vives polémiques, le parlementaire a présenté ses excuses au chef de l’Etat Macky Sall à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Toutefois, le député du Pastef a été arrêté avant d’obtenir une liberté hier.