Bangladesh : L’ex-première ministre condamnée à mort

L’ancienne première ministre en titre du Bangladesh, Sheikh Hasina, aujourd’hui en exil en Inde, a été condamnée à mort par un tribunal de Dacca à l’issue d’un procès de cinq mois. Âgée de 78 ans, elle a été reconnue coupable de crimes contre l’humanité pour avoir ordonné la répression meurtrière des manifestations de l’été 2024, qui avaient précipité sa chute après quinze années au pouvoir. Hasina dénonce un verdict « politiquement motivé », rendu selon elle par un « gouvernement non élu » désireux de l’écarter à l’approche des élections législatives.

Le jugement, très attendu dans un pays sous tension, a été salué par des groupes de manifestants ainsi que par le chef du gouvernement provisoire, Muhammad Yunus, qui a parlé d’une décision « historique ». L’ONU a reconnu un « moment important pour les victimes », tout en regrettant le recours à la peine capitale.

L’ex-ministre de l’Intérieur Asaduzzaman Khan Kamal a lui aussi été condamné à mort, tandis que l’ancien chef de la police, qui a plaidé coupable, a écopé de cinq années de prison. L’avocat commis d’office de Sheikh Hasina a déploré que sa cliente ne puisse faire appel qu’en se présentant devant la justice bangladaise.

Accusée depuis des années de meurtres, disparitions forcées et enlèvements par ses opposants et diverses ONG, Sheikh Hasina rejette l’ensemble des charges, affirmant être « fière » du bilan de son gouvernement en matière de droits humains. Elle conteste notamment les enregistrements retenus contre elle, qu’elle juge « fragmentaires » et sortis de leur contexte.

Alors que Dacca renouvelle sa demande d’extradition, la perspective d’un retour de l’ancienne cheffe du gouvernement au Bangladesh semble désormais extrêmement limitée.