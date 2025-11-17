Plainte Aïda Mbodj : Le journaliste Mamadou Fofana convoqué

Employé du groupe D-Media, Mamadou Fofana a été traduit en justice par la directrice générale de la Délégation générale à l’Entrepreneuriat rapide des Femmes et des Jeunes (DER/FJ), Aïda Mbodji.

Le journaliste de Sen TV est convoqué demain, mardi 18 novembre, à la Sûreté urbaine du Commissariat central de Dakar. Il lui est reproché d’avoir tenu des propos jugés diffamatoires à l’encontre de la plaignante.

Lors d’une émission à la télé, « Mamadou Fofana avait attribué à Aïda Mbodj des allégations faites en réalité par une autre femme ». Il en avait profité pour recadrer sévèrement la patronne de la DER.

Face au tollé suscité par cette affaire, le journaliste a finalement reconnu que Aïda Mbodj n’avait jamais tenu les propos qu’il lui avait prêtés.

Source : Seneweb