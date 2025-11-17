«Les charognards politiques n’ont jamais réussi au pays de la Téranga» (Waly Diouf Bodian)

Dans une publication au ton particulièrement tranchant, Waly Diouf Bodian, Directeur général du Port autonome de Dakar et membre de Pastef, a vivement réagi à la récente prise de position d’un acteur politique qu’il qualifie de « mineur » et au « parcours sinueux », après l’annonce de ce dernier de vouloir rejoindre la coalition présidentielle.

Selon M. Bodian, cette déclaration de soutien, formulée au moment où circulent des rumeurs de tensions entre le Président de la République et son Premier ministre, est symptomatique d’une démarche opportuniste et motivée par des ambitions strictement personnelles. Il estime qu’« attendre d’entendre les bruits de brouilles » pour afficher sa loyauté envers le Président, après avoir précédemment quitté le Premier ministre lorsque celui-ci était encore allié au chef de l’État, relève « absolument de la cupidité ».

Le responsable de Pastef va plus loin, dénonçant une attitude qu’il juge « indécente » : « Penser qu’une incompréhension entre deux acteurs majeurs est une opportunité à saisir pour afficher ses ambitions relève d’une indécence infecte », écrit-il.

Critiquant ce qu’il décrit comme une stratégie politique fondée sur le calcul et la récupération, Waly Diouf Bodian rappelle que les « charognards politiques » n’ont, selon lui, « jamais réussi au pays de la Téranga ».