Jérôme Bandiaky « Sniper » au cœur de l’affaire Didier Badji-Fulbert Sambou

Déjà renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dakar pour détention illégale d’armes et de munitions, obtention d’avantages indus et escroquerie au service, Jérôme Bandiaky voit sa situation judiciaire s’aggraver. Actuellement en détention préventive, il fait désormais face à des accusations bien plus lourdes.

Selon Libération, « Sniper » a été de nouveau inculpé et placé sous mandat de dépôt pour séquestration, assassinat, viol et menaces de mort. Ces nouvelles poursuites découlent d’un réquisitoire supplétif du parquet dans le cadre de l’enquête sur la disparition, en 2022, de l’adjudant-chef Didier Badji et du sergent Fulbert Sambou, deux militaires portés disparus dans des circonstances troubles.

Le corps de Fulbert Sambou avait été retrouvé en mer, sans que les causes exactes de son décès ne soient élucidées. Quant à Didier Badji, il demeure introuvable à ce jour.

La relance du dossier s’explique par un témoignage clé. D’après Libération, une femme entendue par la Section de recherches dans le cadre d’une délégation judiciaire aurait livré des informations déterminantes aux enquêteurs.

Interrogé par le journal, Me Djiby Diallo, l’un des avocats de Jérôme Bandiaky, a exprimé sa stupeur : « Mon client n’a jamais été entendu sur cette affaire, ni par la police ni par la gendarmerie », a-t-il déclaré.