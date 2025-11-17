Pastef prépare une lettre au Président Diomaye

Le bureau politique de Pastef s’est réuni samedi sous la présidence du leader du parti, Ousmane Sonko. Libération, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, rapporte que les Patriotes prévoient d’adresser une lettre au Président Diomaye Faye «afin d’échanger avec lui».

Les divergences au sommet de l’exécutif, entre le Premier ministre, chef de Pastef, et le chef de l’État, membre du parti bien que démissionnaire du poste de secrétaire général depuis son accession à la tête du pays, devraient être au menu.

Toutefois, lors de la réunion du bureau politique, Sonko «a asséné ses ‘vérités’ sur la situation actuelle», révèle Libération, citant des «sources autorisées» sans davantage de précisions.