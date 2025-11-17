Crise au sommet de l’État : Mamoudou Ibra Kane dénonce une dualité dangereuse

Depuis la France, où il a accordé un entretien à L’Observateur, le journaliste Mamoudou Ibra Kane livre une lecture particulièrement critique des tensions qui traversent aujourd’hui la tête de l’Exécutif sénégalais. Selon lui, la crise actuelle serait alimentée par une divergence fondamentale de posture entre les deux figures majeures du pouvoir : un Président Bassirou Diomaye Faye fidèle à une « attitude républicaine » et un Premier ministre Ousmane Sonko engagé dans une dynamique « essentiellement partisane ».

Le leader du mouvement Demain, c’est maintenant estime que les dernières déclarations et initiatives d’Ousmane Sonko — notamment lors du Téra-meeting — traduisent une volonté de placer son parti au-dessus des impératifs de l’État. Il y voit également une tentative de s’imposer comme une sorte de « donneur d’ordres » face au chef de l’État. Or, sur le plan institutionnel, rappelle Mamoudou Ibra Kane, le rapport de force reste clair : dans un tel face-à-face, « le grand perdant » serait nécessairement le Premier ministre, puisque le Président demeure la véritable clé de voûte du système institutionnel.

Le journaliste pointe aussi des signaux « inquiétants » envoyés selon lui par le chef du gouvernement. Il cite, entre autres, le blocage économique engendré par le refus de restructurer la dette sénégalaise, alors même que des discussions sont en cours avec le FMI. Une position qui, à ses yeux, constitue un très mauvais message aussi bien pour les partenaires internationaux que pour les citoyens. Il reproche également à Sonko de privilégier ses combats politiques internes au détriment des réponses urgentes à la crise économique.

Enfin, Mamoudou Ibra Kane accuse le Premier ministre d’adopter une « stratégie du bouc émissaire », en visant particulièrement des personnalités perçues comme proches du Président, notamment Abdourahmane Diouf et Aminata Touré. Une manière, selon lui, de détourner l’attention des difficultés économiques tout en accentuant les fractures au sein de la majorité.