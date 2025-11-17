Ziguinchor : Deux trafiquants arrêtés avec 40 kg de drogue

Une importante opération antidrogue a été menée à Ndimbaya par la Brigade Régionale des Stupéfiants de Ziguinchor, relevant de l’OCRTIS, en étroite collaboration avec les éléments de la Police des Frontières du secteur de Touba Tranquille. Deux individus ont été interpellés à l’issue de cette intervention coordonnée.

La perquisition effectuée à leur domicile a permis aux enquêteurs de saisir 40 kilogrammes de drogue, un véhicule de marque BMW, des devises étrangères, ainsi qu’un ensemble de matériel de conditionnement comprenant une balance, deux paires de ciseaux, deux couteaux et du papier ciment, normalement utilisé pour le conditionnement de stupéfiants.

Les deux suspects ont été déférés au parquet du Tribunal de Grande Instance de Ziguinchor. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, détention de drogue en vue de trafic et blanchiment de capitaux, des infractions particulièrement sévèrement réprimées par la législation sénégalaise.