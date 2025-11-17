Thiès : Un trafiquant interpellé avec 10 kg de chanvre indien

La Brigade Régionale des Stupéfiants de Thiès a mené, le 12 novembre 2025, une opération qui a abouti à l’interpellation d’un individu trouvé en possession de dix blocs de chanvre indien, pour un poids total de 10 kilogrammes. L’arrestation a eu lieu dans la brousse de Gourelle, zone souvent utilisée comme point de transit par les trafiquants.

Selon les sources sécuritaires, l’homme arrêté était accompagné d’un complice qui, profitant des circonstances, a réussi à prendre la fuite. Les éléments de la brigade poursuivent activement les recherches afin de localiser et d’appréhender le second suspect.