Talla Sylla et propose un plan de reprise économique au Président Diomaye

Dans une lettre ouverte adressée à Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, Président de la République du Sénégal, l’homme politique Talla Sylla tire la sonnette d’alarme sur la situation financière du pays qu’il qualifie d’« étouffement » imminent.

Il rappelle que la dette publique dépasse désormais 119 % du PIB, que la note souveraine du Sénégal est tombée à CCC+, et que plus de 40 % des recettes de l’État servent aujourd’hui au remboursement de la dette. Pour lui, le risque de défaut n’est plus une hypothèse théorique mais une réalité à anticiper.

Cette crise, écrit-il, n’est pas seulement la conséquence de facteurs économiques structurels, mais aussi d’une « politique politicienne » ayant longtemps substitué le bruit et la polémique au sérieux de la gestion publique, créant un « tintamarre » préjudiciable à la confiance des marchés.

Face à cette situation, Talla Sylla propose un « Plan de Reprise Économique et de Souveraineté Retrouvée », articulé en trois phases et visant à restaurer la confiance, stabiliser les finances publiques et relancer l’économie dans une trajectoire souveraine.

La première phase, un « choc de confiance » sur les trois prochains mois, passe selon lui par une adresse solennelle du Chef de l’État. Cette intervention marquerait une reprise en main politique et l’adoption d’une ligne économique unique, transparente et réaliste. Il appelle également à la publication immédiate de l’audit de la dette et des passifs des entreprises publiques, préalable à l’obtention d’un waiver du FMI. Il préconise l’envoi d’une délégation technique à Washington afin d’ouvrir la voie à une restructuration préventive de la dette. Enfin, il exige des mesures d’exemplarité budgétaire immédiates, à travers des coupes dans les dépenses de prestige dans le projet de Loi de Finances 2026 et une Loi de Finances rectificative avant la fin de l’année 2025.

La deuxième phase, couvrant 3 à 18 mois, consiste en une « stabilisation négociée ». Elle inclut un double réaménagement de la dette : allongement des maturités et baisse des taux auprès des créanciers externes, et apurement des arriérés dus aux entreprises nationales pour soulager l’économie réelle. Il propose en parallèle une réforme des subventions énergétiques, jugées coûteuses et peu efficaces, à remplacer par un bouclier social ciblé fondé sur des transferts directs aux ménages vulnérables via un registre social unique. Il appelle également au renforcement des recettes à travers une lutte accrue contre l’évasion fiscale, la récupération des fonds détournés, et une exploitation mieux maîtrisée des ressources naturelles.

La troisième phase, au-delà de 18 mois, est celle de la « relance souveraine ». Les marges budgétaires créées par la restructuration devront être affectées en priorité aux secteurs sociaux — santé, éducation, accès à l’eau — et aux projets structurants tels que la consolidation de la paix et le redéploiement agricole en Casamance ou encore la sécurisation du corridor stratégique Dakar–Bamako. Il insiste enfin sur la nécessité d’une réforme profonde de la gouvernance des entreprises publiques pour éviter que la crise actuelle ne se reproduise.

Pour Talla Sylla, ce plan vise à « réconcilier le réel des chiffres avec la morale de l’action publique ». Il estime qu’il offre au Président Diomaye Faye l’occasion historique de démontrer que « le courage politique et la rigueur technique sont les vrais visages de la souveraineté » et de refonder l’action publique autour du citoyen.