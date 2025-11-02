Bassirou Diomaye Faye en visite sur les sites des JOJ Dakar 2026

Le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce dimanche une visite de terrain sur plusieurs sites en construction dans le cadre des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Cette tournée a permis au Chef de l’État d’évaluer l’état d’avancement des chantiers et de constater les progrès réalisés dans la perspective du premier événement olympique jamais organisé sur le sol africain.

Le Président Faye a salué le travail des équipes techniques et des partenaires mobilisés autour du projet, avant d’appeler le Gouvernement ainsi que l’ensemble des acteurs impliqués à redoubler d’efforts pour garantir la livraison, dans les délais, d’infrastructures modernes, inclusives et durables.

“Dakar 2026 doit être un événement exemplaire pour le Sénégal, pour l’Afrique et pour la jeunesse mondiale”, a réaffirmé le Chef de l’État, insistant sur la portée historique et symbolique de cette compétition.

Au-delà du sport, le Président a tenu à rappeler que ces Jeux incarnent l’unité, la créativité et l’engagement citoyen de la jeunesse sénégalaise, tout en constituant un héritage de cohésion et de fierté nationale.

Sous le slogan inspirant “L’Afrique accueille, Dakar célèbre !”, le Sénégal se prépare à inscrire son nom dans l’histoire du mouvement olympique mondial.