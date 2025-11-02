Arrestation de MNF et Babacar Fall : Me Moussa Diop dénonce une « atteinte grave à la liberté de la presse »

Les arrestations des journalistes Maïmouna Ndour Faye et Babacar Fall continuent de susciter indignation et controverses au sein de l’opinion publique. Invité de l’émission Le Grand Jury ce dimanche 2 novembre sur la RFM, l’avocat et homme politique Me Moussa Diop a dénoncé avec fermeté leur interpellation qu’il juge « incompréhensible ».

« Ce qui s’est passé dépasse l’entendement. On a franchi le rubicond », a déclaré Me Diop, visiblement outré. Selon lui, le pouvoir en place doit revoir sa copie : « Je demande au régime actuel d’avoir de la retenue et de laisser les journalistes faire leur travail en toute responsabilité. »

Le leader de l’Alternative Générationnelle/Jotna (AG/Jotna) a condamné « avec la plus grande fermeté » ces arrestations qu’il qualifie d’atteinte grave à la liberté de la presse. « C’est du jamais vu », a-t-il martelé.

Me Diop de poursuivre pour rappeler avec insistance qu’« aucun texte n’interdit à un journaliste de faire un entretien avec quelqu’un qui est recherché ou sous le coup d’un mandat d’arrêt ».

Cette affaire continue d’alimenter le débat national sur la liberté de la presse et le respect des droits des journalistes au Sénégal.