Mimi Touré: « Dr Abdourahmane Diouf est un homme de conviction»

Invitée à la célébration du 4ᵉ anniversaire du parti Awalé, ce dimanche, Aminata Mimi Touré a tenu à magnifier le parcours et les valeurs du Dr Abdourahmane Diouf. L’ancienne Première ministre a rappelé que « Dr Diouf est un homme de conviction » ayant « renoncé à d’importants avantages » à l’époque pour « défendre ses principes », notamment lors de son opposition au troisième mandat de l’ex-président Macky Sall.

Elle a fait cette déclaration au moment où l’actuel ministre de l’Environnement fait l’objet de critiques acerbes au sein de la majorité depuis sa sortie du week-end dernier.

Envoyée spéciale du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye, Mme Touré a profité de l’occasion pour plaider en faveur d’un resserrement des rangs au sein de la coalition au pouvoir. Selon elle, « nul ne peut compter sur la division pour prospérer ». Elle a insisté sur la nécessité de conjuguer les différences afin de mener le combat contre la pauvreté et répondre aux attentes des Sénégalais, un an après l’alternance de mars 2024.

Aminata Touré a également appelé la justice à accélérer les procédures visant à « retrouver et sanctionner tous ceux qui ont détourné les deniers publics » et à rendre justice aux « victimes des événements douloureux » survenus entre 2021 et 2024.

Pour l’ancienne cheffe du gouvernement, l’enjeu reste de consolider l’unité de la coalition présidentielle et de travailler à la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050, présentée comme un cap stratégique pour le développement du pays.